Più costi e meno ricavi per fare cinema serve qualità

‘Periferie che proiettano futuro: il cinema come sfida e passione del territorio, il mio percorso nella multisala cinematografica di Sant’Agata’. È stato questo il tema di un incontro promosso dall’Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) di Bologna. Relatore è stato l’imprenditore di Sant’Agata, Simone Cremonini, che col fratello Gianluca conduce l’attività della multisala. E i fratelli rappresentano la terza generazione che lavora in ambito cinematografico. Cinema – fondato da Bruno Cremonini, padre di Simone e Gianluca – che l’anno prossimo celebra i 20 anni di attività. A introdurre l’incontro il conte Filippo Sassoli de’ Bianchi, presidente Ucid Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Più costi e meno ricavi, per fare cinema serve qualità"

Contenuti che potrebbero interessarti

La Valle Spluga si spopola: «Serve una zona franca per salvare la vera montagna» In pochi anni, persi oltre la metà dei posti di lavoro e chiuse molte attività storiche. Il grido d’allarme di chi ci abita: «Meno tasse e costi più bassi per chi vive sopra i 700 metri» - facebook.com Vai su Facebook

Il visto elettronico per il Regno Unito (Eta) è obbligatorio dallo scorso aprile 2025. Ma attenzione: online ci sono siti sponsorizzati che forniscono il servizio a costi maggiorati, e con meno garanzie - X Vai su X

Juve: costi e ricavi in calo, rosso in bilancio in aumento a quasi 200 milioni - Il nuovo corso della Juventus votato ad un contenimento economico ha portato i primi frutti nel bilancio della società bianconera. Da it.blastingnews.com

Cna, campanello d’allarme. Meno ricavi e più costi - L’economia ravennate tiene ma dà segni di stanchezza e serve un nuovo dinamismo perché l’effetto del Pnrr, che sta tenendo a galla i conti ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

I conti della Serie A: crescono i ricavi ma l’Europa resta lontana - Il report Deloitte per la stagione 2023/2024 segnala motivi di ottimismo per la Serie A: ricavi in crescita, costi sotto controllo e un utile operativo complessivo. Segnala panorama.it