Più cool delle sneakers Le ciabatte indossate da Cristina Marino sono la tendenza no stress dell’autunno

A volte per essere cool bisogna osare, provare mix insoliti, abbinamenti inaspettati, indossare capi e accessori di tendenza. E dalle star possiamo imparare a creare un nostro personalissimo look, magari prendendo ispirazione e lasciando che sia la nostra creatività a fare il resto. Ad esempio, possiamo indossare delle comode ciabatte per uscire, proprio come ha fatto Cristina Marino che – come ha mostrato in alcune immagini Instagram – le ha sfoggiate bianche, di pelo, abbinandole a pantaloni bianchi e giacca. Un look casual ma anche chic, adatto alla tendenza autunnale, ma che strizza ancora l’occhio alle temperature più miti del finire dell’estate. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Più cool delle sneakers. Le ciabatte indossate da Cristina Marino sono la tendenza no stress dell’autunno

