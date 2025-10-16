Più controlli a Milano contro la crescente insicurezza dei cittadini ma i reati diminuiscono

Più polizia in giro per la città per “l'aumentata percezione di insicurezza dei cittadini”, nonostante la “consistente riduzione” del “tasso di delittuosità” rispetto agli anni precedenti. È questa la decisione presa durante la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

