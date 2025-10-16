Più controlli a Milano contro la crescente insicurezza dei cittadini ma i reati diminuiscono

16 ott 2025

Più polizia in giro per la città per “l'aumentata percezione di insicurezza dei cittadini”, nonostante la “consistente riduzione” del “tasso di delittuosità” rispetto agli anni precedenti. È questa la decisione presa durante la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

