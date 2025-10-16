Pistoia, 16 ottobre 2025 – Si intitola “Viaggi segreti” ed è un romanzo che affascina per la sua capacità di unire realtà e fantasia, offrendo spunti di riflessione e momenti di puro coinvolgimento emotivo. Le vicende di Fionn Connolly, Settimia Albergotti, Olimpia Nevoso e H. G. Wells si intrecciano in una continua corsa nel tempo, dove si alternano fatti avvincenti, passioni, il ritorno al passato alla ricerca di ciò che nel presente non ritorna. "Viaggi segreti" è l'ultima fatica letteraria della scrittrice pistoiese Anna Maria Dall'Olio edita dalla casa editrice Hanta. Attraverso un ritmo incalzante e uno stile narrativo che abbatte i confini di genere, miscelando sapientemente storia, fantastico e un sottile humour, l’autrice guida il lettore tra segreti nascosti, incontri inaspettati e destini intrecciati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia, presentato il libro ‘Viaggi segreti’ di Anna Maria Dall'Olio