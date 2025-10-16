Piscina di via Zarotto luci accese e porte aperte l’Amministrazione fa finta di niente
Dura risposta del capogruppo in Consiglio Comunale di Civiltà Parmigiana Maria Federica Ubaldi all’assessore Marco Bosi. Nel corso della seduta l’assessore aveva sottolineato la messa in sicurezza degli accessi della piscina di via Zarotto. Una posizione che è stata smentita dalla consigliera. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Piscina comunale, nuove luci più moderne - Nell’ampio soffitto a volta della struttura sportiva di via Turati, nei giorni scorsi, sono... Come scrive ilrestodelcarlino.it