Piscina di via Zarotto luci accese e porte aperte l’Amministrazione fa finta di niente

Parmatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dura risposta del capogruppo in Consiglio Comunale di Civiltà Parmigiana Maria Federica Ubaldi all’assessore Marco Bosi. Nel corso della seduta l’assessore aveva sottolineato la messa in sicurezza degli accessi della piscina di via Zarotto. Una posizione che è stata smentita dalla consigliera. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

