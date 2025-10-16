Piscina di via Roma Le dita incrociate in attesa di verifiche
Quando riaprirà la piscina di via Roma? Sicuramente rimarrà chiusa fino a sabato, ma saranno le verifiche attualmente in corso a dare una risposta precisa: qualora il danno emerso in sala macchine fosse risolvibile con un’opera di puntellatura o rinforzo, la struttura dovrebbe riaprire senza grossi problemi la prossima settimana ed il 27 ottobre inizierebbero le operazioni volte al montaggio del pallone pressostatico di copertura. Al contrario, nell’ipotesi in cui per mettere in sicurezza la sala macchine servisse un’operazione più strutturata, la piscina rimarrebbe chiusa a tempo indefinito (quello necessario per completare l’opera). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
PROGETTO “SPORT NELLA SCUOLA” È partito questa mattina, presso la Piscina Comunale di Campagnano di Roma, il progetto “Sport nella Scuola”, promosso dal Comune di Campagnano di Roma in collaborazione con l’Istituto Co - facebook.com Vai su Facebook
Piscina di via Roma. Le dita incrociate in attesa di verifiche - Sicuramente rimarrà chiusa fino a sabato, ma saranno le verifiche attualmente in corso a dare una risposta precisa: qualora il danno emerso in sala macchine fos ... Riporta lanazione.it
Piscina via Roma, altri guai. Cadono pezzi di intonaco resta chiusa per tre giorni - Ieri un vertice urgente in Comune con Cgfs, Coni e società sportive. Da msn.com