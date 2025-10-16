Dopo la sosta per le nazionali riparte la Serie A e uno dei due match che aprono la settima giornata è quello che vede di fronte Pisa e Verona all’Arena Garibaldi. Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro salvezza tra due formazioni che non sono ancora riuscite a vincere nemmeno una partita. I . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pisa-Verona (sabato 18 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici