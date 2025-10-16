Pisa Training Centre parte il progetto | lavori affidati alla Ing Ferrari SpA

PISA – Con grande soddisfazione, il Pisa Sporting Club annuncia la designazione ufficiale della Ing. Ferrari S.p.A. come General Contractor del progetto Pisa Training Centre. Si tratta di un passaggio decisivo nel percorso verso la costruzione del nuovo centro sportivo nerazzurro, che sorgerà nella zona di Gagno, a pochi passi dalla Cetilar Arena e dalla Torre Pendente, simboli sportivi e storici della città. La Ing. Ferrari S.p.A., con sede a Modena, fa parte della Ing. Ferrari Holding, gruppo che riunisce aziende altamente specializzate nei settori dell’ingegneria, della costruzione e della gestione integrata di infrastrutture. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it