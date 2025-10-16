Pisa, 16 ottobre 2025 - Con un passaggio definito “fondamentale” nel percorso verso la realizzazione del proprio centro sportivo, il Pisa Sporting Club ha ufficialmente designato la Ing. Ferrari S.p.A. come general contractor del progetto Pisa Training Centre, il futuro quartier generale della società nerazzurra che sorgerà a Gagno, a poca distanza dall'Arena Garibaldi e dalla Torre Pendente. "La società modenese, controllata dalla Ing. Ferrari Holding, opera come realtà di eccellenza nazionale nel settore del general contracting e del facility management, fornendo soluzioni tecnologicamente avanzate in diversi ambiti strategici" ha spiegato in una nota il club. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa, la Ing. Ferrari sarà il “general contractor” del nuovo Pisa Training Centre