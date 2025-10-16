Pisa | giovane medico aggredito e picchiato nel reparto maternità Denunciato il familiare di una partoriente
Ancora una violenta aggressione in Toscana ai danni del personale sanitario. E' accaduto a Pisa dove un giovane medico specializzando è stato picchiato nel reparto di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
