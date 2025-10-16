Pirateria De Siervo insiste sulle multe
Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, è tornato a parlare della lotta alla pirateria e delle sanzioni elevate ai danni di migliaia di utenti. Intervenuto al convegno Stop Piracy organizzato a Napoli dall’Agcom e dall’ateneo Parthenope, ha spiegato: «La necessità di proseguire con una strategia comune tra tutti gli attori coinvolti per contrastare la pirateria a livello locale e internazionale è emersa con forza nel meeting odierno, confermando quanto sia efficace una collaborazione sinergica tra privati e Istituzioni. Ringrazio la Guardia di Finanza e la Polizia Postale per il lavoro prezioso di indagine e di lotta alla pirateria perché, con le ultime operazioni, oltre ad arrestare i criminali che organizzavano i servizi pirata, ha comminato migliaia di multe a singoli utenti utilizzatori di servizi di streaming illegali». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
Pirateria, l'AD della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo: «Comminate migliaia di multe a singoli utenti di servizi streaming illegali» - X Vai su X
Milan Como si giocherà a Perth , in Australia (secondo De Siervo anche per colpa della pirateria), quando si poteva benissimo trovare una soluzione che tutelasse i tifosi rossoneri e comaschi. Rabiot giustamente dice che è una scelta folle. De Siervo di tutta ri - facebook.com Vai su Facebook
Lega Serie A, De Siervo: "Primi nella lotta alla pirateria, ma piattaforme USA non collaborano" - Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Calcio Serie A, torna sul tema della pirateria. Come scrive msn.com
De Siervo: «Piracy Shield arma vincente contro lo streaming illegale» - Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato Luigi De Siervo è intervenuto ieri al convegno “Stop Pirac ... Segnala mondopalermo.it
Lega Serie A: De Siervo esulta per l’operazione anti-pirateria a Catania: «Finita l’impunità per gli utenti» - De Siervo esulta sull’operazione antipirateria per quanto riguarda la Serie A Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha espresso grande soddisfazione per la vasta operazione anti ... Scrive calcionews24.com