pirateria de siervo insiste sulle multe

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, è tornato a parlare della lotta alla pirateria e delle sanzioni elevate ai danni di migliaia di utenti. Intervenuto al convegno Stop Piracy organizzato a Napoli dall’Agcom e dall’ateneo Parthenope, ha spiegato: «La necessità di proseguire con una strategia comune tra tutti gli attori coinvolti per contrastare la pirateria a livello locale e internazionale è emersa con forza nel meeting odierno, confermando quanto sia efficace una collaborazione sinergica tra privati e Istituzioni. Ringrazio la Guardia di Finanza e la Polizia Postale per il lavoro prezioso di indagine e di lotta alla pirateria perché, con le ultime operazioni, oltre ad arrestare i criminali che organizzavano i servizi pirata, ha comminato migliaia di multe a singoli utenti utilizzatori di servizi di streaming illegali». 🔗 Leggi su Lettera43.it

