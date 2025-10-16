"Occorre riuscire a individuare e colpire i dati anche nelle piattaforme digitali e per questo c'è bisogno di una cooperazione da parte di tutti i soggetti istituzionali e anche privati anche delle piattaforme stesse" dichiara Giacomo La Sorella, presidente Agcom. Uniti contro la pirateria audiovisiva, è questo l'obiettivo emerso nel corso del convegno, organizzato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazione, a Villa Doria D'Angri nell’Università Palaparthenope di Napoli. Diversi i temi trattati. A partire di come questo crimine, di portata internazionale, si sia esteso attraverso una fruizione crossmediale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pirateria, Agcom: "Serve un'azione europea e piena collaborazione delle piattaforme"