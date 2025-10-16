Pirandello per gli attori di Quarconia
Sarà "Il piacere dell’onestà" di Luigi Pirandello il secondo spettacolo in gara al tredicesimo concorso "Teatro di Quarconia", che si tiene come ogni anno al teatro di Vinci. L’appuntamento è per sabato prossimo alle 21.15 con la compagnia Metropolis, che porterà in scena uno dei classici del drammaturgo siciliano, grazie all’adattamento e alla regia di Tommaso Parenti con Lorenzo Bittini (nella foto), Tommaso Parenti, Eleonora Bassanti, Ilaria Gori, Simone Raggi e Sergio Tamborrino. Una commedia pungente, attuale e sorprendentemente ironica sul valore della verità in un mondo di apparenze. Protagonista è Angelo Baldovino, la prima figura di antieroe di Pirandello, un perdente, un relitto, ma soprattutto un uomo solo, che ha fatto dell’isolamento la personale difesa da una società che lo ha spinto ai margini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
