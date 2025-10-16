Pioltello aggredito mentre cerca di difendere una ragazza dalle botte del fidanzato

16 ott 2025

Enrico Dell'Orto ha preso un pugno in faccia dal giovane che stava aggredendo la ragazza non lontano dal centro sportivo di via Leoncavallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

