Pioggia e nebbia fittissima si perdono sul Corno Grande | portate in salvo due escursioniste

Hanno perso l’orientamento a causa della nebbia mentre facevano un’escursione sul Corno Grande (Gran Sasso) e hanno lanciato l’allarme. A recuperare le due escursioniste, in un’operazione condotta da terra e non resa facile dalle condizioni meteo avverse vista la pioggia e la visibilità pressoché. 🔗 Leggi su Ilpescara.it