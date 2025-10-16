Piogge e temporali | scatta la nuova allerta meteo arancione sul Salento

Brindisireport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione civile regionale, nelle scorse ore, ha diramato due ulteriori allerte meteo. Una è “arancione” (nella scala di colori, la seconda più “alta”) e riguarda piogge e temporali sul Salento. Sul resto della Puglia è “gialla”. La precedente era stata diramata ieri, mercoledì 15 ottobre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

