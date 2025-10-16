Piogge e temporali | scatta la nuova allerta meteo arancione sul Salento
La Protezione civile regionale, nelle scorse ore, ha diramato due ulteriori allerte meteo. Una è “arancione” (nella scala di colori, la seconda più “alta”) e riguarda piogge e temporali sul Salento. Sul resto della Puglia è “gialla”. La precedente era stata diramata ieri, mercoledì 15 ottobre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
3BMeteo. . Due vortici afromediterranei in arrivo con piogge e temporali, ecco dove - facebook.com Vai su Facebook
Ancora piogge e temporali al Sud. Giovedì #16ottobre #allertaARANCIONE meteo-idro in Calabria e in Puglia. #allertaGIALLA in otto regioni. Leggi l’avviso meteo del #15ottobre http://bit.ly/47mx6TD #protezionecivile - X Vai su X
Piogge e temporali sull'Italia, scatta l'allerta gialla in cinque regioni - Stavolta ad essere colpito sarà in particolare il Sud, che si troverà alle prese fin dal mattino ... Scrive msn.com
Meteo, maltempo in Italia: piogge e temporali il 15 ottobre. Le previsioni - Il maltempo è arrivato sull'Italia con fenomeni temporaleschi intensi tra Sud e Isole dove scatta anche l'allerta meteo. Segnala meteo.it
Meteo: Ciclone imminente, scatta l'avviso per temporali e violente precipitazioni; le zone a rischio - Gli ultimi aggiornamenti confermano la formazione di una vasta area di bassa pressione proprio sui nostri mari: si tratterà di un sistema perturbato particolarmente intenso che trarrà la sua alimentaz ... Lo riporta ilmeteo.it