Inter News 24 Pio Esposito Inter, prove di rinnovo? La rivelazione di Moretto sulla situazione dell’attaccante classe 2005 dei nerazzurri! L’obiettivo è questo. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un possibile nuovo rinnovo di contratto per Francesco Pio Esposito, ma la realtà dei fatti è diversa. A fare chiarezza è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, che ha smentito ogni trattativa in corso tra l’ Inter e l’entourage del giovane attaccante. «Per Pio Esposito quello che vi posso raccontare è che ultimamente si sta parlando molto del suo rinnovo, che possa prolungare nuovamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, prove di rinnovo? La rivelazione di Moretto! Obiettivo blindarlo a queste cifre