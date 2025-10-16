Pio Esposito Inter l’attaccante classe 2005 in lista per il Golden Boy con Leoni! Insieme trascinano l’Italia L’analisi
Inter News 24 Pio Esposito Inter, l’attaccante classe 2005 dei nerazzurri entra con Leoni, difensore del Liverpool ed ex obiettivo di mercato, in lista per il Golden Boy!. Pio Esposito continua a bruciare le tappe e conquista un posto tra i 25 finalisti del Golden Boy 2025, il prestigioso riconoscimento organizzato da Tuttosport che premia ogni anno il miglior talento Under 21 del calcio europeo. Nell’elenco figura anche il difensore romano Giovanni Leoni, oggi al Liverpool, entrambi scelti come wild card dalla direzione del quotidiano torinese. L’analisi di Tuttosport, dal titolo «Esposito irrompe in classifica», esalta l’exploit del giovane centravanti nerazzurro, definito « astro nascente dell’Inter ». 🔗 Leggi su Internews24.com
