Pinuccio debutta su La7 con Prova d’Inchiesta | È il mio primo programma ci tengo molto

“ È il mio primo programma, ci tengo molto, spero vada bene.” Con queste parole, Pinuccio ha raccontato a Davide Maggio l’emozione e l’attesa per il debutto del suo nuovo progetto televisivo su La7, Prova d’Inchiesta. Il format, ideato e condotto interamente da lui, arriva questa sera in seconda serata, alle 23.30, subito dopo Una Giornata Particolare. Un viaggio nell’Italia nascosta. Sulla carta, Prova d’Inchiesta si presenta come una delle novità più curiose e promettenti della stagione. Il programma accompagnerà Pinuccio e la sua inseparabile spalla Sabino in un viaggio attraverso i piccoli comuni italiani, quella “penisola nascosta” che rappresenta circa il 70% del Paese, ma che raramente trova spazio nella narrazione televisiva nazionale. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Pinuccio debutta su La7 con Prova d’Inchiesta: “È il mio primo programma, ci tengo molto”

Altre letture consigliate

Mercoledì 15 ottobre, in seconda serata su La7, debutta “Prova d’inchiesta”, il nuovo programma satirico di Pinuccio - X Vai su X

Mercoledì 15 ottobre, in seconda serata su La7, debutta “Prova d’inchiesta”, il nuovo programma satirico di Pinuccio, volto noto per la sua ironia pungente e il suo sguardo curioso sull’Italia di oggi. Con la sua inconfondibile verve e in compagnia della storica s - facebook.com Vai su Facebook

“Prova d’inchiesta” parte dalla Sila: Pinuccio racconta l’Italia dei piccoli comuni - Si parte dal cuore della provincia di Cosenza, tra Campana, Bocchigliero e Mandatoriccio, per raccontare con ironia la provincia dimentica ... Segnala msn.com

Prova d’Inchiesta, Pinuccio viaggia nell’Italia minore e ‘disturba’ i volti noti di La7 - Prova d'Inchiesta di Pinuccio debutta in seconda serata su La7 mercoledì 15 ottobre 2025. Da davidemaggio.it

La boutade di Pinuccio a David Parenzo: "Sono comode queste sedie, perché si alzano e se ne vanno?" - Su La7 arriva Pinuccio con 'Prova d'inchiesta', dal 15 ottobre in seconda serata: "Racconteremo la provincia italiana in modo abbastanza cinico, i problemi della provincia sono inimmaginabili". Lo riporta la7.it