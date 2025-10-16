Pinacoteca Tosio Martinengo | Aspettando Mysteria Light Festival

Sabato 18 ottobre, dalle 15 alle 18, la Pinacoteca Tosio Martinengo ospita un pomeriggio dedicato alla letteratura del fantastico: un’anteprima che anticipa l’edizione 2025 di Mysteria Light Festival, in programma al Castello di Brescia dal 6 al 10 novembre.Tre incontri guideranno il pubblico. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

pinacoteca tosio martinengo aspettandoPinacoteca Tosio Martinengo: Aspettando Mysteria Light Festival - Sabato 18 ottobre, dalle 15 alle 18, la Pinacoteca Tosio Martinengo ospita un pomeriggio dedicato alla letteratura del fantastico: un’anteprima che anticipa l’edizione 2025 di Mysteria Light Festival, ... Riporta bresciatoday.it

