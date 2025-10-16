Pilar Fogliati Adriano Giannini Valeria Golino e Andrea Carpenzano alla Festa del Cinema Roma | sul red carpet di Breve storia d’amore tra tradimenti verità e confessioni
I protagonisti del film d’esordio di Ludovica Rampoldi riflettono su desiderio, compromessi e su cosa resta quando un amore finisce: «A volte si salva molto, a volte tutto». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Pilar Fogliati e il suo ultimo film: «Cerco di capire cosa prova un traditore in amore» - X Vai su X
Cinemando. . #TRAILER | Il trailer di Breve storia d’amore, l’esordio alla regia di Ludovica Rampoldi. Nel cast: Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino. In anteprima alla Festa del Cinema di Roma e in sala dal 27 novembre con 01 - facebook.com Vai su Facebook
Pilar Fogliati alla Festa del Cinema di Roma 2025 con lo scamiciato 3D di JW Anderson crea un look scultoreo - Protagonista in Breve storia d'amore, l'attrice Pilar Fogliati colora la Festa del Cinema di Roma 2025 per presentare l'opera prima di Ludovica Rampoldi ... Lo riporta vogue.it
Festa di Roma, "Breve storia d'amore": Rampoldi scava nelle relazioni - Un'indagine, uno studio sulle storie d'amore: compagni, amanti, quattro punti di vista diversi e due co ... msn.com scrive
Breve storia d'amore: il trailer del film con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino - La sceneggiatrice Ludovica Rampoldi esordisce alla regia con questo film che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma prima di debuttare nelle sale il 27 novembre. Riporta comingsoon.it