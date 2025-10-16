Pignoramenti rapidi di casa e conto corrente per chi non paga le bollette | la proposta della Lega

L'obiettivo è quello di dare il via libera ai pignoramenti per chi non paga le bollette, senza passare da un giudice. E quindi con una procedura più rapida. Si tratta di una proposta di legge a prima firma Lega. Ci siamo quasi, perché l'iter previsto procede speditamente. Il disegno di legge. 🔗 Leggi su Today.it

