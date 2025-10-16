Pieveottoville a fuoco un' autorimessa

Parmatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A fuoco un'autorimessa di Pieveottoville, nella frazione di Polesine Zibello. Le cause che hanno scatenato il rogo sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma l'ipotesi più accreditata sembra quella del corto circuito. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, partite dalla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

pieveottoville fuoco autorimessaIncendio in un garage a Pieveottoville. Black out in zona - Le foto - Il rogo, per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti, forse dovuto ad un corto circuito, si è svil ... Da gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Pieveottoville Fuoco Autorimessa