Pietro Leopoldo | ecco l’intervista impossibile

Lanazione.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 16 ottobre 2025 – P ietro Leopoldo: ecco l’intervista impossibile. Sabato 25 ottobre alle 17,30, al Museo delle Terre Nuove, andrà in scena la performance teatrale a cura della compagnia Kanterstrasse.  Nell’ambito del programma di iniziative “Rinascita e Progresso”, il Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con il Museo delle Terre Nuove e Fondazione MUS.E, con il contributo della Regione Toscana, propone un nuovo appuntamento dedicato alla figura di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, in occasione dei 260 anni dal suo insediamento come Granduca di Toscana. Sabato 25 ottobre alle 17,30, negli spazi del Museo delle Terre Nuove in Palazzo d’Arnolfo, andrà in scena la performance teatrale “Pietro Leopoldo: l’intervista impossibile”, a cura della compagnia Kanterstrasse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pietro leopoldo ecco l8217intervista impossibile

© Lanazione.it - Pietro Leopoldo: ecco l’intervista impossibile

Leggi anche questi approfondimenti

pietro leopoldo l8217intervista impossibilePietro Leopoldo: ecco l’intervista impossibile - Sabato 25 ottobre alle 17,30, al Museo delle Terre Nuove, andrà in scena la performance teatrale a cura della compagnia Kanterstrasse ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pietro Leopoldo L8217intervista Impossibile