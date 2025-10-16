Pietro Leopoldo | ecco l’intervista impossibile
Arezzo, 16 ottobre 2025 – P ietro Leopoldo: ecco l’intervista impossibile. Sabato 25 ottobre alle 17,30, al Museo delle Terre Nuove, andrà in scena la performance teatrale a cura della compagnia Kanterstrasse. Nell’ambito del programma di iniziative “Rinascita e Progresso”, il Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con il Museo delle Terre Nuove e Fondazione MUS.E, con il contributo della Regione Toscana, propone un nuovo appuntamento dedicato alla figura di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, in occasione dei 260 anni dal suo insediamento come Granduca di Toscana. Sabato 25 ottobre alle 17,30, negli spazi del Museo delle Terre Nuove in Palazzo d’Arnolfo, andrà in scena la performance teatrale “Pietro Leopoldo: l’intervista impossibile”, a cura della compagnia Kanterstrasse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pietro Leopoldo: ciclo di incontri per i 260 anni dall’ascesa al trono - facebook.com Vai su Facebook
Nel 1523 Andrea del Sarto si trova in Mugello per sfuggire alla peste e dipinge per il convento di Luco questa magnifica pala d'altare, oggi a #PalazzoPitti. Pietro Leopoldo di Lorena la compra nel 1782, la espone nella Tribuna degli #Uffizi e lascia alle monac - X Vai su X
Pietro Leopoldo: ecco l’intervista impossibile - Sabato 25 ottobre alle 17,30, al Museo delle Terre Nuove, andrà in scena la performance teatrale a cura della compagnia Kanterstrasse ... Si legge su lanazione.it