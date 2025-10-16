Pierburg Rheinmetall in vendita lavoratori in stato di mobilitazione permanente

“No alla vendita a scatola chiusa. Il Governo apra subito il tavolo di crisi nazionale” la richiesta arriva dall'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori degli stabilimenti Pierburg di Lanciano e Fossacesia che ha dichiarato lo stato di mobilitazione permanente contro “l'opacità e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it