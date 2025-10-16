Pier Silvio Berlusconi vola a Monaco | Mediaset investe in Baviera nel laboratorio europeo dei media

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pier Silvio Berlusconi vola a Monaco di Baviera e firma un importante accordo d'intesa con il governo locale per rafforzare la sua presenza nel territorio del più importante hub media d'Europa. Un accordo che, come spiega lo stesso amministratore delegato di MFE conferma la volontà di lavorare in. 🔗 Leggi su Today.it

pier silvio berlusconi volaMfe, Pier Silvio Berlusconi a Monaco per incontrare il presidente della Baviera Markus Soder. Ecco perché - Il ceo del gruppo di Cologno il mese scorso aveva tenuto un meeting con il ministro tedesco per la Cultura e i Media, Wolfram Weimer. Scrive milanofinanza.it

pier silvio berlusconi volaMarkus Söder incontra Pier Silvio Berlusconi: firmato un Memorandum tra MFE e il Governo della Baviera - Il primo ministro bavarese Markus Söder e Pier Silvio Berlusconi hanno firmato a Monaco un Memorandum tra MFE–MEDIAFOREUROPE e il Governo della Baviera per rafforzare il polo dei media, l’innovazione ... Come scrive panorama.it

pier silvio berlusconi volaPier Silvio Berlusconi: “Investiamo nel futuro di ProSieben”. Accordo strategico tra Mfe e il governo della Baviera - Pier Silvio Berlusconi annuncia un accordo tra Mfe e il governo della Baviera per investire nel futuro di ProSiebenSat. Lo riporta msn.com

