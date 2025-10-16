Pier Silvio Berlusconi vola a Monaco | Mediaset investe in Baviera nel laboratorio europeo dei media

Pier Silvio Berlusconi vola a Monaco di Baviera e firma un importante accordo d'intesa con il governo locale per rafforzare la sua presenza nel territorio del più importante hub media d'Europa. Un accordo che, come spiega lo stesso amministratore delegato di MFE conferma la volontà di lavorare in. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Il colosso mediatico italiano MediaForEurope (MFE), guidato da Pier Silvio Berlusconi, è in trattative esclusive per acquisire una quota di controllo del gruppo portoghese Impresa, proprietario della televisione SIC e del settimanale Expresso. Leggi l'articolo co - facebook.com Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi conquista la vetta di Top Manager Reputation per tre mesi consecutivi #berlusconi #piersilvioberlusconi #6ottobre - X Vai su X

Mfe, Pier Silvio Berlusconi a Monaco per incontrare il presidente della Baviera Markus Soder. Ecco perché - Il ceo del gruppo di Cologno il mese scorso aveva tenuto un meeting con il ministro tedesco per la Cultura e i Media, Wolfram Weimer. Scrive milanofinanza.it

Markus Söder incontra Pier Silvio Berlusconi: firmato un Memorandum tra MFE e il Governo della Baviera - Il primo ministro bavarese Markus Söder e Pier Silvio Berlusconi hanno firmato a Monaco un Memorandum tra MFE–MEDIAFOREUROPE e il Governo della Baviera per rafforzare il polo dei media, l’innovazione ... Come scrive panorama.it

Pier Silvio Berlusconi: “Investiamo nel futuro di ProSieben”. Accordo strategico tra Mfe e il governo della Baviera - Pier Silvio Berlusconi annuncia un accordo tra Mfe e il governo della Baviera per investire nel futuro di ProSiebenSat. Lo riporta msn.com