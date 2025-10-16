Pier Silvio Berlusconi | Investiamo nel futuro di ProSieben Accordo strategico tra Mfe e il governo della Baviera

Un importante passo nel percorso di internazionalizzazione del gruppo Mfe-MediaForEurope arriva con la firma di un Memorandum of Understanding tra l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi e il governo della Baviera. L’intesa segna una svolta nella gestione e nel rilancio di ProSiebenSat.1, uno dei principali gruppi televisivi tedeschi, nel quale Mfe detiene una quota di controllo strategica. “ Ringrazio il governo della Baviera e il Presidente Markus Söder per il sostegno e lo spirito di collaborazione che hanno reso possibile questa intesa – ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi – Per Mfe si tratta di un passo importante e concreto, che conferma la nostra volontà di lavorare in Baviera e di investire nel futuro di ProSiebenSat. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

