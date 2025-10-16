Pier Silvio Berlusconi firma accordo MFE–MediaForEurope con Stato Baviera

Oggi, il Primo Ministro dello Stato Federale di Baviera, Dr. Markus Söder, ha incontrato Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di MFEMEDIAFOREUROPE, presso la Cancelleria di Stato Bavarese a Monaco. Durante l’incontro, le due parti hanno firmato un Memorandum of Understanding, con il quale entrambe le parti hanno concordato di perseguire congiuntamente obiettivi di politica industriale territoriale, esprimendo la volontà di rafforzare i settori della produzione di contenuti, dell’innovazione nei media, della tecnologia, delle industrie creative e dello sviluppo delle competenze. Söder e Berlusconi hanno ribadito l’importanza di Monaco come principale hub dei media e dell’intrattenimento in Germania e in Europa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

