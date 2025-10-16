Pickford rimarrà all’Everton fino al 2029 dopo aver firmato un nuovo contratto

2025-10-16 20:47:00 Breaking news: Il portiere dell’Everton Jordan Pickford ha firmato un nuovo contratto quadriennale con il club. Pickford è arrivato all’Everton dal club per ragazzi del Sunderland nel 2017 e da allora ha collezionato 326 presenze con i Toffees. Il portiere titolare dell’Inghilterra è ora sotto contratto fino al 2029, e il suo nuovo accordo aggiunge due anni extra alla sua permanenza nel club. “Sono felice”, ha detto a evertontv. “Sono felice di averlo fatto: sono altri due anni, quindi quattro anni in totale. Sono al settimo cielo e mi dà l’opportunità di costruire un’eredità per me stesso qui, andare avanti e costruire questo club dove vogliamo essere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com