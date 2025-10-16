Pickford Everton firmato il nuovo accordo con il club Inglese | Sono felicissimo Il comunicato dei Toffees

Pickford Everton, arriva la firma con il club Inglese: «Felice di aver concluso l’accordo». Il comunicato ufficiale dei Toffees Jordan Pickford, portiere titolare dell’Everton e della nazionale inglese, ha rinnovato il suo contratto fino al giugno 2029, prolungando di altri quattro anni la sua avventura con i Toffees. Le sue parole e il comunicato: COMUNICATO . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pickford Everton, firmato il nuovo accordo con il club Inglese: «Sono felicissimo». Il comunicato dei Toffees

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

BBC - Everton, a breve l'annuncio del rinnovo di Pickford https://ift.tt/neiM4Cs - X Vai su X

? Everton, accordo raggiunto con Pickford per il rinnovo di contratto ? https://www.calciostyle.it/calciomercato/everton-accordo-raggiunto-con-pickford-per-il-rinnovo-di-contratto?fsp_sid=1457808 ? di Virgilio Covelli - facebook.com Vai su Facebook

Pickford, una vita all'Everton: il portiere della nazionale inglese rinnova fino al 2029 - Jordan Pickford continuerà a difendere i pali dell’Everton ancora a lungo. tuttomercatoweb.com scrive

Everton, UFFICIALE: rinnova Pickford - 28 anni, il portiere dei Toffees e della nazionale inglese (50 presenze) si è legato fino al 2027. Lo riporta calciomercato.com

Mark Travers è un nuovo portiere dell’Everton: contratto fino al 2029 - L’Everton ha ufficializzato l’ingaggio del portiere Mark Travers, che ha firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2029. Come scrive m.tuttomercatoweb.com