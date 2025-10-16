Pisa, 16 ottobre 2025 - Una nuova, brutale aggressione sconvolge i reparti dell’ ospedale di Pisa. Stamani, giovedì 16 ottobre, intorno alle 8, nei corridoi del reparto di Ostetricia dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, un medico è stato violentemente colpito dal parente di una paziente. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, parente di una donna ricoverata e in procinto di partorire, avrebbe improvvisamente perso il controllo, scagliandosi contro il giovane ginecologo di turno. OSPEDALE CONA MEDICI E INFERMIERI L’aggressore lo avrebbe spintonato e colpito con diversi pugni, cogliendolo di sorpresa mentre il medico stava seguendo le normali procedure di reparto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Picchia all’improvviso un giovane medico, panico in corsia a Pisa: “Viviamo nel terrore”