Picchia all’improvviso un giovane medico panico in corsia a Pisa | Viviamo nel terrore
Pisa, 16 ottobre 2025 - Una nuova, brutale aggressione sconvolge i reparti dell’ ospedale di Pisa. Stamani, giovedì 16 ottobre, intorno alle 8, nei corridoi del reparto di Ostetricia dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, un medico è stato violentemente colpito dal parente di una paziente. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, parente di una donna ricoverata e in procinto di partorire, avrebbe improvvisamente perso il controllo, scagliandosi contro il giovane ginecologo di turno. OSPEDALE CONA MEDICI E INFERMIERI L’aggressore lo avrebbe spintonato e colpito con diversi pugni, cogliendolo di sorpresa mentre il medico stava seguendo le normali procedure di reparto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Applausi e profonda commozione a Civitanova per l’ultimo saluto a Cesare Paciotti, il “re della scarpa”. Il feretro dello stilista, scomparso a 69 anni per un malore improvviso, è stato portato a spalla dai suoi cari e accolto davanti alla chiesa di San Pietro, in Pia - facebook.com Vai su Facebook
Picchia all’improvviso un giovane medico, panico in corsia a Pisa: “Viviamo nel terrore” - L’aggressore, parente di una donna che stava per partorire, avrebbe perso il controllo durante l’attesa del parto. Come scrive msn.com
Nuoro. Giovane medico di famiglia muore per continuare ad assistere pazienti. Anelli (Fnomceo): “Altra inaccettabile morte sul lavoro” - Maddalena Carta, medico di famiglia a Dorgali (NU), è morta a 38 anni dopo aver trascurato un malessere pur di continuare a curare i suoi pazienti, divenendo l’unico medico in servizio per migliaia di ... Scrive quotidianosanita.it