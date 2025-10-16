Piazze come autodromi e sgommate assordanti | a Centocelle è ancora incubo corse clandestine

“Sono scesa in piazza dei Mirti alle 5.30 del mattino e ho visto un’auto sfrecciare a tutta velocità, rischiando di colpire quelle parcheggiate. Per la prima volta ho avuto veramente paura”.A parlare è Monica Paba, presidente della Rete Imprese Castani, che da tempo ormai denuncia la pericolosità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

