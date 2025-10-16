Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 16 ottobre, con una nuova puntata di Piazzapulita, il talk show d’attualità, in onda in prima serata alle 21.15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 16 ottobre 2025. Al centro del nuovo appuntamento, la stretta attualità internazionale con un’ analisi sulla pace a Gaza tra bugie, verità e propaganda. A seguire, spazio anche a nuovi reportage da Gaza e da Israele per capire com’è la situazione ad oggi. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il giornalista e conduttore di diMartedì Giovanni Floris; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; la giornalista e conduttrice di In Onda Marianna Aprile; la corrispondente de La Repubblica Tonia Mastrobuoni; il capoprogetto di Medici Senza Frontiere a Gaza Marco Sandrone e l’operatore umanitario Gennaro Giudetti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Piazzapulita, Giovanni Floris tra gli ospiti di Corrado Formigli