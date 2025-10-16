Piazzapulita Giovanni Floris tra gli ospiti di Corrado Formigli

Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 16 ottobre, con una nuova puntata di Piazzapulita, il talk show d’attualità, in onda in prima serata alle 21.15 su La7. Anticipazioni e ospiti del 16 ottobre 2025. Al centro del nuovo appuntamento, la stretta attualità internazionale con un’ analisi sulla pace a Gaza tra bugie, verità e propaganda. A seguire, spazio anche a nuovi reportage da Gaza e da Israele per capire com’è la situazione ad oggi. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari; il giornalista e conduttore di diMartedì Giovanni Floris; l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs; la giornalista e conduttrice di In Onda Marianna Aprile; la corrispondente de La Repubblica Tonia Mastrobuoni; il capoprogetto di Medici Senza Frontiere a Gaza Marco Sandrone e l’operatore umanitario Gennaro Giudetti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

