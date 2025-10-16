C’è un’immagine che non riesco a togliermi dalla mente: la città che non si limita a custodire qualche zona verde come un’appendice, ma che diventa essa stessa ospite della Natura. Non più isole di alberi tra distese di cemento, ma quartieri interi avvolti da rampicanti, chiome e percorsi all’ombra in mezzo a cespugli, erbe e orti. Oggi più che mai, con il cambiamento climatico che bussa con forza alle porte delle nostre case, non possiamo più accontentarci di pensare l’urbanistica come una somma di cemento, pietra e asfalto. Le ondate di calore, l’aria soffocante che si concentra nelle piazze e nelle strade, la nostra stessa “biofilia” – quella antica e istintiva necessità di vivere in contatto con la natura – ci chiedono di fermarci e ripensare la città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Piazzale Marconi: un "piazzale" vero e proprio. È solo un sogno? Quando sarà la natura a ospitare la città