Piazza Mentana salviamo quegli alberi

Dopo anni di rinvii e riprogettazioni, l’intervento da 450mila euro di riqualificazione di piazza Mentana è arrivato alla fase esecutiva, ma con essa emergono forti critiche da parte di comitati e associazioni cittadine. A farsi sentire in particolare i rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti in città che ieri hanno tenuto una conferenza stampa e diffuso un documento. Secondo loro il nodo principale riguarda l’ abbattimento di undici alberi ad alto fusto, alcuni dei quali in perfetto stato di salute, destinati a scomparire nel nome di una nuova sistemazione architettonica che molti giudicano arbitraria e priva di sensibilità paesaggistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Piazza Mentana, salviamo quegli alberi"

"Piazza Mentana, salviamo quegli alberi" - L'intervento da 450mila euro e il previsto abbattimento di undici alberi, gli ambientalisti: "Sono ad alto fusto e sono tutti sani"

Sos risse, piazza Mentana a Porto San Giorgio sarà più sicura: via libera della Soprintendenza al restyling da 450mila euro - Il sindaco Valerio Vesprini: «L'approvazione della giunta sarà propedeutica ad ...

Piazza Mentana, il progetto esecutivo in giunta - La soprintendenza regionale ai monumenti ha notificato al comune di Porto San Giorgio di aver espresso parere positivo circa la fattibilità del progetto di riqualificazione di piazza Mentana.