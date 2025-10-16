Piazza Mentana salviamo quegli alberi

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di rinvii e riprogettazioni, l’intervento da 450mila euro di riqualificazione di piazza Mentana è arrivato alla fase esecutiva, ma con essa emergono forti critiche da parte di comitati e associazioni cittadine. A farsi sentire in particolare i rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti in città che ieri hanno tenuto una conferenza stampa e diffuso un documento. Secondo loro il nodo principale riguarda l’ abbattimento di undici alberi ad alto fusto, alcuni dei quali in perfetto stato di salute, destinati a scomparire nel nome di una nuova sistemazione architettonica che molti giudicano arbitraria e priva di sensibilità paesaggistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

