Piazza Grande si riempie per Restart | Il cuore riparte da qui

Piazza Grande si è trasformata questa mattina, giovedì 16 ottobre, in un’aula a cielo aperto per la cultura dell’emergenza e della solidarietà. Centinaia di cittadini, studenti e volontari hanno partecipato a “Restart: Il cuore riparte da qui”, l’evento promosso dalla Asl Toscana sud est in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

