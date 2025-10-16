Piazza Grande si riempie per Restart | Il cuore riparte da qui

Arezzonotizie.it | 16 ott 2025

Piazza Grande si è trasformata questa mattina, giovedì 16 ottobre, in un’aula a cielo aperto per la cultura dell’emergenza e della solidarietà. Centinaia di cittadini, studenti e volontari hanno partecipato a “Restart: Il cuore riparte da qui”, l’evento promosso dalla Asl Toscana sud est in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

