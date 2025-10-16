Piazza Garibaldi I nuovi lavori a inizio del 2026
CASTELFRANCO I lavori di riqualificazione di piazza Garibaldi a Castelfranco riprenderanno nel 2026. La data di inizio del cantiere non c’è ancora, ma ci sono novità importanti grazie alle quali il Comune ha potuto sbloccare lo stallo causato dall’inadempienza dell’impresa che si era aggiudicata l’appalto mantenendo il finanziamento regionale di 200mila euro sul totale dell’intervento di 250mila euro. Come primo atto, il 28 agosto scorso, l’amministrazione Mini ha risolto il contratto di appalto alla ditta che si era aggiudicata i lavori e che poi non ha mantenuto gli impegni relativi ai tempi di esecuzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
