Piazza Damiano Chiesa diventa un museo a cielo aperto ecco 16 panchine decorate all' insegna della solidarietà

Livornotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arte, solidarietà e sociale. Dal connubio di questi elementi nasce il progetto che ha consentito di trasformare piazza Damiano Chiesa in un vero e proprio museo a cielo aperto. Con 16 panchine riqualificate e decorate (tutte in maniera diversa) dalle associazioni Artlab e Brikke Brakke sul tema. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Piazza Damiano Chiesa a Milano: "Zona tranquilla e vitale. Il verde va curato di più" - Una grande rotonda trasformata in parco con anche area gioco per i bambini e un’area cani molto frequentata. Come scrive ilgiorno.it

Sinnai, interrogazione per sistemare la piazza della chiesa di San Cosma e Damiano - Il Consigliere comunale di "Uniti per Sinnai" Cosimo Lai, ha presentato una interrogazione in Consiglio comunale, sollecitando un intervento per la sistemazione della piazza della chiesetta dei Santi ... Come scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza Damiano Chiesa Diventa