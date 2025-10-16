Piazza Damiano Chiesa diventa un museo a cielo aperto ecco 16 panchine decorate all' insegna della solidarietà
Arte, solidarietà e sociale. Dal connubio di questi elementi nasce il progetto che ha consentito di trasformare piazza Damiano Chiesa in un vero e proprio museo a cielo aperto. Con 16 panchine riqualificate e decorate (tutte in maniera diversa) dalle associazioni Artlab e Brikke Brakke sul tema. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Sabato 18 ottobre, dalle ore 9.00 alle 14.00, Piazza Damiano Sauli a Roma ospiterà CNA in Piazza, una giornata dedicata a imprese, artigiani, cittadini e famiglie per scoprire da vicino i servizi, le opportunità e le iniziative promosse dalla CNA di Roma, con il - facebook.com Vai su Facebook
Piazza Damiano Chiesa a Milano: "Zona tranquilla e vitale. Il verde va curato di più" - Una grande rotonda trasformata in parco con anche area gioco per i bambini e un’area cani molto frequentata. Come scrive ilgiorno.it
Sinnai, interrogazione per sistemare la piazza della chiesa di San Cosma e Damiano - Il Consigliere comunale di "Uniti per Sinnai" Cosimo Lai, ha presentato una interrogazione in Consiglio comunale, sollecitando un intervento per la sistemazione della piazza della chiesetta dei Santi ... Come scrive unionesarda.it