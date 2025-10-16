Piantedosi grazia i tifosi granata rimosso il Daspo | trasferte libere
Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo A partire dalla gara di Latina, in programma il prossimo 2 novembre, i tifosi della Salernitana potranno tornare a seguire la squadra del cuore anche in trasferta. In giornata, infatti, il ministro dell’Interno Piantedosi ha rimodulato il decreto ministeriale emanato a settembre che vietava le trasferte ai tifosi salernitani fino ad inizio dicembre. Una decisione che già da qualche giorno era nell’aria e che oggi ha trovato conferme da ambienti ministeriali. Decisiva la fitta rete di confronti tra il titolare del Viminale, i dirigenti del Ministero e la Questura di Salerno e soprattutto la relazione positiva che i funzionari salernitani hanno prodotto in merito al comportamento esemplare tenuto dai tifosi granata in questa prima parte della stagione, in particolare in occasione del recente derby contro la Cavese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
