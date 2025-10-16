Piante nei fossi | Abbiamo paura di un’alluvione

16 ott 2025

"Non riesco a dormire serena ogni volta che piove per paura di un’alluvione". La signora Beatrice Vitagliano, residente di Trasanni, lancia un appello al Comune per la manutenzione dei due fossi che attraversano la frazione urbinate, preda di piante, erbe e arbusti che non lasciano libero il flusso in caso di eventi estremi. "Quando arriva l’autunno – dice Vitagliano – mi assale il timore di avere la casa inondata dall’acqua dei torrenti ingrossati, a causa della troppa vegetazione cresciuta senza controllo negli ultimi tempi". Dopo le alluvioni delle Marche nel settembre 2022 e dell’Emilia Romagna nel 2023 alcuni cittadini residenti in via Ca’ Sante e via Colonna temono che si possa ripetere un’esondazione dei torrenti che confluiscono nell’Apsa, che attraversano Trasanni e a cui danno il nome (l’etimologia di Trasanni significa ‘attraversata da due fiumi’). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

