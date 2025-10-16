Piantagione di marijuana scoperta tra le campagne | sequestrate piante di circa 3 metri

Brindisireport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta nelle campagne tra Mesagne e Torre Santa Susanna. L'operazione, condotta dalla polizia di stato nella mattinata del 10 ottobre 2025, ha portato al ritrovamento di circa venti piante, alcune delle quali raggiungevano quasi i tre metri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

