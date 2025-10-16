Piano triennale del fabbisogno di personale comunale | 33 nuove assunzioni e progressioni interne
ANCONA – La Giunta comunale ha approvato oggi, su proposta dell’assessore al Personale Orlanda Latini, l’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 20252027, relativo alle annualità 2025 e 2026. L’aggiornamento prevede un incremento di 33 unità rispetto alla programmazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
