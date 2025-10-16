Piano traffico in Consulta | lavori al Ponte Nuovo

Nei giorni scorsi si è riunita la Consulta Civica di Cento e Penzale. Tra i tanti argomenti trattati, alla presenza del vicesindaco Vito Salatiello e dell’assessore Rossano Bozzoli, delegato tra le altre cose ai Lavori Pubblici, si è trattato anche il tema del nuovo "Piano Traffico" per il territorio centese che, stando al verbale della riunione di Consulta, sarebbe in fase di sviluppo da circa un anno e mezzo e con la fase di sintesi prevista entro la fine dell’anno; cui farà seguito l’approvazione in giunta e un periodo di osservazioni prima dell’adozione definitiva. "Il piano – si legge nel verbale della riunione – prevede anche una nuova classificazione delle strade, oltre a un’analisi di traffico e incidentalità, un’individuazione di punti chiave e varie proposte su azioni correttive". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

