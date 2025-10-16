Piano per l’Agorà del ghiaccio Pannelli solari skybox e bar Rinascita in vista per il 2027

L’Agorà, lo storico palazzetto del ghiaccio chiuso da gennaio del 2023, potrebbe rinascere entro il 2027. Il futuro è scritto nella proposta di riqualificazione presentata da Ice Friend Srl, newco costituita da Accademia del Ghiaccio e partner finanziari. Un progetto da quasi 5 milioni di euro (investimenti interamente privati) che prevede di rimettere in sesto la struttura comunale in nove mesi di lavoro in vista di una concessione di utilizzo di 30 anni. Il piano è stato illustrato ieri nel corso delle commissioni comunali e del Municipio 6 riunite online, alla presenza dell’assessora allo Sport Martina Riva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

