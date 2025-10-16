Piano al setaccio piazze e vie controllate dalla polizia Il bilancio dei controlli | 70 le persone identificate
ANCONA - Nella serata di mercoledì 15 ottobre, gli agenti della Questura di Ancona, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche di Perugia, hanno pattugliato le principali aree sensibili. Si tratta di piazza Ugo Bassi, piazza d’Armi, viale Colombo, via Giordano Bruno, corso Carlo Alberto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dalla città all’hinterland, la Polizia passa al setaccio strade, auto e documenti per garantire maggiore sicurezza sul territorio. - facebook.com Vai su Facebook
Ancona, al setaccio Piano e Archi: straniero irregolare pericoloso fermato e portato a Caltanisetta. Raffica di ordini di lasciare il territorio - Bilancio dei controlli effettuati dai poliziotti di via Gervasoni negli ultimi giorni oltremodo positivo. Come scrive corriereadriatico.it
Il nuovo Piano degli arenili. Restyling della ciclopista e piazze da ridisegnare - Lo strumento è stato presentato alla prima delle due commissioni urbanistiche. Riporta lanazione.it
Il Piano al setaccio, polizia di Stato anche con team cinofilo - Proseguono i servizi ad Alto Impatto volti al controllo ed al presidio del territorio disposti dal Questore Capocasa d'intesta con il Prefetto Valiante nelle zone del Piano. Si legge su ansa.it