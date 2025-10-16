Piaggio Aero dalla Turchia la richiesta per due P180 Avanti Evo

Genovatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piaggio Aerospace ha firmato un nuovo ordine per due P180 Avanti Evo con un operatore turco, che li impiegherà in configurazione shuttle e aeroambulanza.L'accordo, annunciato in occasione del Nbaa-Bace (salone internazionale dell'aviazione d'affari in corso a Las Vegas) conferma l'interesse per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

piaggio aero turchia richiestaPiaggio Aero, dalla Turchia la richiesta per due P180 Avanti Evo - I due velivoli, i primi a essere venduti in Turchia, saranno configurati sia per trasporto executive sia per missioni medevac (medical evacuation) ... Riporta genovatoday.it

piaggio aero turchia richiestaPiaggio Aero, ordine per 2 P.180 Avanti Evo da aziena turca - 180 Avanti EVO con un operatore turco, che li impiegherà in configurazione shuttle e aeroambulanza. msn.com scrive

Piaggio Aerospace vola verso la Turchia: ecco il piano di Baykar - simbolo, l’executive P180, ma altrettanto pronti a rientrare nella partita militare, con la produzione di mezzi a pilotaggio remoto. Segnala genova.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Piaggio Aero Turchia Richiesta