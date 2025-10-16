Photobook Mania | a Bologna la biennale del libro fotografico

Bolognatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PhMuseum presenta la prima edizione di Photobook Mania, biennale dedicata al libro fotografico che si terrà il 18 e 19 ottobre 2025 presso serra madre, all’interno delle serre dei giardini a Bologna. L’evento, a ingresso gratuito, si pone come un punto di riferimento internazionale per l’editoria. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

