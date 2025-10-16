Pfizer premiata per il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale

VERONA - Si è tenuta a Verona la cerimonia di premiazione del prestigioso Prix Galien Italia 2025 durante la quale Pfizer ha ricevuto il premio per il suo innovativo vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), nella la categoria "Farmaci o Vaccini per la Prevenzione e il Trattamento delle. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

