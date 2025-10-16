Petra 3 record di ascolti per Paola Cortellesi | è il miglior titolo Sky della stagione 2025

La terza stagione della serie Sky ha totalizzato più di un milione di spettatori solamente una settimana dopo il debutto sulla piattaforma ed è già il titolo più visto dell'anno. La terza stagione di Petra è stato il miglior titolo del 2025 su Sky Cinema fino ad oggi: la prima delle due nuove storie, Il silenzio dei chiostri, ha totalizzato oltre 1 milione di spettatori medi nella prima settimana di programmazione (1.007.435), confermando il grande successo dell'ispettrice interpretata da Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi. Tra titoli più amati del catalogo Sky Original, la serie ha conquistato il pubblico per la capacità di unire il tono ironico e tagliente della sua protagonista a un racconto di indagini, memoria e relazioni umane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

