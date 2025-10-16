Petra 3 record di ascolti per Paola Cortellesi | è il miglior titolo Sky della stagione 2025
La terza stagione della serie Sky ha totalizzato più di un milione di spettatori solamente una settimana dopo il debutto sulla piattaforma ed è già il titolo più visto dell'anno. La terza stagione di Petra è stato il miglior titolo del 2025 su Sky Cinema fino ad oggi: la prima delle due nuove storie, Il silenzio dei chiostri, ha totalizzato oltre 1 milione di spettatori medi nella prima settimana di programmazione (1.007.435), confermando il grande successo dell'ispettrice interpretata da Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi. Tra titoli più amati del catalogo Sky Original, la serie ha conquistato il pubblico per la capacità di unire il tono ironico e tagliente della sua protagonista a un racconto di indagini, memoria e relazioni umane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
16^ EDIZIONE RASSEGNA POLIFONICA PETRA MATRIX LIVE A MATERA CON POLIFONICA MATERANA PIERLUIGI DA PALESTRINA, GRUPPO VOCALE INCANTO DI LAGONEGRO E CORO POLIFONICO DI NULVI: REPORT, VIDEO, FOTO - facebook.com Vai su Facebook
Record di ascolti per Petra - Terza Stagione, miglior titolo del 2025 - E' il miglior titolo del 2025 su Sky Cinema fino ad oggi: la prima delle due nuove storie, Il silenzio dei chiostri, ha totalizzato oltre 1 milione di spettatori medi nella prima settimana di ... tg24.sky.it scrive
Petra 3 e Paola Cortellesi conquistano il pubblico: record di ascolti per il 2025! - Scoprite il record di ascolti ottenuto delle nuove puntate della terza stagione di Petra, la serie tv con Paola Cortellesi. Da serial.everyeye.it
Omicidi e la convivenza difficile con Marco: su Sky da stasera la terza stagione di “Petra 3” - Insieme al fidato Antonio, indaga sulla morte di un uomo, avvenuta in un convento di suore molto devote e altrettanto determinate ... Da iodonna.it