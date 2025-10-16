Petra 3 conquista Sky e NOW | oltre 1 milione di spettatori per il miglior titolo del 2025

PETRA – TERZA STAGIONE è il miglior titolo del 2025 su Sky Cinema fino ad oggi: la prima (anche su NOW) delle due nuove storie, Il silenzio dei chiostri, ha totalizzato oltre 1 milione di spettatori medi nella prima settimana di programmazione (1.007.435), confermando il grande successo dell'ispettrice interpretata da Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi.

